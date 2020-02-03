2020/02/03 | 13:51 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:
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أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن طفلا توفي صعقا بالكهرباء شمال المحافظة.
وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات توفي صعقا بالكهرباء داخل منزله في ناحية النصر شمالي محافظة ذي قار".
وبين أن "الطفل تم نقل جثته إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: وفاة طفل صعقا بالكهرباء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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