ذي قار: وفاة طفل صعقا بالكهرباء

2020/02/03 | 13:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن طفلا توفي صعقا بالكهرباء شمال المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات توفي صعقا بالكهرباء داخل منزله في ناحية النصر شمالي محافظة ذي قار".

وبين أن "الطفل تم نقل جثته إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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