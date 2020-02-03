الزراعة تصدر قراراً بمنع صيد الأسماك وتسويقها بين المحافظات

2020/02/03 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أصدرت وزارة الزراعة، قراراً بمنع صيد الأسماك وتسويقها بين المحافظات.وذكر اعلام الوزارة، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “الأخيرة أمرت بمنع صيد الأسماك وبيعها وتسويقها بين المحافظات تزامنا مع بدء موسم التكاثر في الأنهار والأهوار والمسطحات المائية كافة من اجل تنمية وزيادة أعداد الثروة السمكية في البلد”.وأوضح […]

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