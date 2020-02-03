تربية كركوك تكشف أسباب إلغاء الدرجات الوظيفية الاخيرة

2020/02/03 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مديرية تربية كركوك، الاثنين، أسباب إلغاء الدرجات الوظيفية التي ظهرت مؤخرا.وذكرت المديرية، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بعد اجتماع في إطار التنسيق المشترك بين تربية كركوك والجهات المختصة في مجلس النواب فيما يتعلق بملف الدرجات الوظيفية والتعيينات وطلبات الاعتراض، تم الاتفاق على اعادة فرز الاسماء المرشحة للتعيينات من جديد، واعتبار […]

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