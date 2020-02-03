الأولى من نوعها بالعراق.. تدشين نافورة راقصة في أحد ابرز المعاقل السابقة لداعش (فيديو)

2020/02/03 | 13:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افتتحت بلدية مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، أول نافورة رقمية راقصة على أنغام الموسيقى، وتم بناؤها في دوار قصر العدالة بالمدينة، وهي تعمل إلكترونيا، وتأتي ضمن حملة استثمارات تنفذها البلدية في المدينة.

وتعد هذه النافورة الأولى من نوعها على مستوى المحافظة والعراق، كما أنها أطول نافورة في المدينة.

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