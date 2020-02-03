منظمة التعاون الإسلامي ترفض صفقة القرن

2020/02/03 | 13:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، رفضها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن".

وانطلق اليوم في مدينة جدة السعودية، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي، على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، من أجل بحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية، عقب إعلان الإدارة الأمريكية "صفقة القرن".

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