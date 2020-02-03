عقوبات تنتظر المدخنين داخل سيارات الأجرة في كوردستان

2020/02/03 | 13:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار (ثمانية دولارات) على من يخالفه – صورة ارشيفية

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