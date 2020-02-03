ماذا دار بين برهم صالح و اردوغان صبيحة هذا اليوم

2020/02/03 | 13:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...القى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

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