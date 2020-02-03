سائرون : تحققت مطالب المتظاهرين، وتشكلت حكومة جديدة، لذا يجب اعادة هيبة الدولة ..

2020/02/03 | 13:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

شدد تحالف سائرون، على ضرورة إعادة هيبة الدولة ومنع التعدي على المؤسسات الحكومية.

وقال النائب عن التحالف علي سعدون اللامي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "أغلب مطالب المتظاهرين تحققت، لاسيما في تشكيل حكومة جديدة وإقرار قانون الانتخابات الذي بحاجة الى بعض الجوانب".

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