2020/02/03 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يعيش رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اختبارا جديا، وسط الممارسات التي تشهدها ساحات الاحتجاج في بغداد وباقي المحافظات من اعتداءات ومشاجرات بين المتظاهرين واصحاب القبعات الزرق التابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك بعد ان تعهد علاوي فور تكليفه بحماية المحتجين.وبعد ساحة التحرير، شهدت ساحات الاعتصام في بابل والنجف، اشتباكات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد علاوي أمام اختبار “حماية المحتجين”.. بين مواجهة الصدر ونقض العهد ماذا سيختار؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد علاوي أمام اختبار “حماية المحتجين”.. بين مواجهة الصدر ونقض العهد ماذا سيختار؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).