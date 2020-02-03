ما بحثه علاوي مع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.

2020/02/03 | 13:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، امس الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.وقدم الرزاز التهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، […]

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