2020/02/03 | 14:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن رواتب جميع موظفي الدولة “مؤمنة بشكل كامل”، مشيرةً إلى عدم وجود تأخير في توزيعها.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث الإعلامي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، وتابعته وكالة صدى , أن “الوزارة مولت جميع المؤسسات الحكومية ومن ضمنها وزارتي التربية والصحة ودوائر محافظة الديوانية”.وأضاف المتحدث،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة المالية: رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل ولا تأخير في توزيعها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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