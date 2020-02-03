الفتح: ندعم حكومة علاوي لتجاوز أزمة البلاد

2020/02/03 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح، اليوم الاثنين، دعم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، مبيناً أن اختيار علاوي جاء بتوافق أغلب القوى السياسية.

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