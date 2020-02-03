حكومة كردستان تفرض إجراءات أمنية لحماية الحقول النفطية والشركات العاملة فيها

2020/02/03 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- أربيل

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الاثنين (03 شباط 2020)، أمراً بفرض إجراءات أمنية مشد...





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