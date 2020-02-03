صورة جديدة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد أزمته الصحية الاخيرة

2020/02/03 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أحدث صورة لجده عقب إجرائه جراحة دقيقة قبل أيام.

في التفاصيل، نشر عمر الصورة على حسابه في موقع إنستغرام، وعلَّق عليها قائلاً "كل الحب والتقدير".

يشار إلى أن الرئيس المصري الأسبق كان قد أجرى منذ أيام جراحة دقيقة في مستشفى المعادي العسكري.

وذكر مصدر مقرب من الأسرة أن الجراحة كانت بسبب مشكلات بسيطة في الأمعاء.

وأشار إلى أن مبارك لن يمكث في مستشفى المعادي العسكري سوى أيام معدودة، وسيغادر بعدها إلى منزله في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، مؤكداً استقرار حالته الصحية وبدء تعافيه.

وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، قد أعلن، خضوع والده لعملية جراحية على صفحته على موقع "تويتر".

وظهر مبارك في أكتوبر الماضي لأول مرة منذ تنحيه قبل 9 سنوات، على يوتيوب، حيث تحدث عن ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973.

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