2020/02/03 | 14:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، قراراً بمنع صيد الأسماك وتسويقها بين المحافظات.وذكر اعلام الوزارة، في بيان تلقته وكالة صدى، أن “الأخيرة أمرت “بمنع صيد الأسماك وبيعها وتسويقها بين المحافظات تزامنا مع بدء موسم التكاثر في الأنهار والأهوار والمسطحات المائية كافة من اجل تنمية وزيادة أعداد الثروة السمكية في البلد”.وأوضح، ان “حيث يشمل القرار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة تمنع صيد الاسماك وتسويقها بين المحافظات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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