وصول وزير خارجية بلجيكا إلى أربيل

2020/02/03 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- اربيل

وصل وزير الخارجية البلجيكي، فيليب غوفن، الاثنين (03 شباط 2020)، إلى اربيل ، بعد زيارته بغداد صباح اليوم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن غوفن وصل اربيل بعد زيارته بغداد، والتي التقى فيها وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، ورئيس الجمهورية برهم صالح.

وفي وقت سابق، من اليوم الاثنين، بحث صالح، مع وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفن، مساهمة بلاده بإعمار المناطق المحررة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفن، وأكد حرص العراق على إقامة علاقات متميزة ومتطورة مع مختلف دول العالم وفقاً لمصالحه الوطنية العليا والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

واضاف البيان أن "صالح أكد ايضا على أهمية مساهمة بلجيكا في اعادة إعمار المدن المحررة"، لا فتا إلى أن "اللقاء جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مناقشة التطورات والأوضاع الإقليمية والدولية".

بغداد اليوم- بغداد

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وذكر المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سائرون والتيار الصدري داعمون للحكومة منذ 200

بغداد اليوم- خاص

دعا النائب عن تحالف "الفتح"، حنين قدو، الاثنين (03 شباط 2020)، الكتل السياسية لعدم الضغط على رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، في اختيار كابينته الوزارية، ومنحه الحرية المطلقة باختيار وزرائه.

وقال قدو في حديث لـ

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية، الإثنين (03 شباط، 2020) عن تقديم طلب عاجل لوزارتي التربية والمالية لسحب الصلاحيات المالية من بعض المحافظات الخاصة بتوزيع رواتب المعلمين.

وقالت رئيس لجنة التعليم النيابية النائب غيداء كمبش ف

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