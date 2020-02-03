عضو بسائرون يحدد موقف تحالفه من منصب أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة

2020/02/03 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف "سائرون"، رياض المسعودي، الإثنين (03 شباط 2020) إن تحالفه غير متمسك ...





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