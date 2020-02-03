2020/02/03 | 14:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل اعلام باكستانية، اليوم الاثنين، باستئناف الرحلات الجوية مع الصين بعد تعليقها الأسبوع الماضي على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.وتقلت وسائل اعلام محلية عن المتحدثة باسم وزارة الطيران، قولها، إن الرحلات الجوية مع الصين استأنفت.ومن المقرر أن تسيّر الخطوط الجوية الباكستانية، وشركي “آير تشاين” و”تشاينا ساوثرن” الصينيتين، 12 رحلة أسبوعية بين البلدين،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باكستان تستأنف حركة الطيران مع الصين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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