بعد حادثة القتل.. تهمة عراقية لنانسي عجرم بالسرقة

2020/02/03 | 14:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حادثة قتل الشاب السوري التي وقعت في منزل نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم لم تنتهي، حيث ولم يقل القضاء كلمته الأخيرة بعد.ورغم أن الفنانة اللبنانية عادت إلى مزاولة أنشطتها بشكل طبيعي، حيث ظهرت في برنامج "ذا فويس كيدز"، إلا أنها كانت على موعد مع مشكلة جديدة.

المشكلة فجرها الفنان العراقي روني داود متهما نانسي عجرم بـ"سرقة" أغنيته "قلبي يا قلبي"، كلمات الأغنية واللحن، ونشر داود مقطعا مصورا على حسابه في فيسبوك شرح فيه التشابه بين الأغنيتين والتي كان يسبق فيها أغنية نانسي بنحو خمسة أشهر.

قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقتا هلأ إرجع حب...❤️ #ALBIYAALBIhttps://t.co/Cxu7D2qoB8

— Nancy Ajram (@NancyAjram) January 31, 2020

وتحمل الأغنية مثار الجدل عنوان "قلبي يا قلبي" لكلا الفنانين، إذ أشار داود إلى أن "سرقة" أغنيته تضمن العنوان، وطريقة تقطيع أبيات الأغنية، وحتى الفكرة التي تستند لها، موضحا أن الاختلاف ما بينهما بطريقة الغناء، فهو يغني باللهجة الخليجية وهي تغني باللهجة اللبنانية.

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