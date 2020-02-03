قائد شرطةبابل: ساحة التظاهر كانت هادئةً قبل أن يصل أصحاب (القبعات الزرقاء)، إلى الساحة

2020/02/03 | 14:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد شرطة محافظة بابل، اللواء علي كوة الزغيبي، الاثنين (03 شباط 2020)، تفاصيل حادثة الاشتباك بين المتظاهرين وأصحاب ’’القبعات الزرقاء’’ التابعين للتيار الصدري، قرب جسر الثورة، وسط الحلة.وقال […]

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