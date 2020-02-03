بالصور..القبعات الزرقاء يستخدمون العصي لتفريق المتظاهرين

2020/02/03 | 14:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع الاسف شعب يرغب لغة العنف القبعات الزرقاء يستخدمون العصي لتفريق المتظاهرين الذين كانو بالامس معهم السياسية لا قلب لها المصالح فوق كل الاعتبارات

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