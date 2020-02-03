برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ريال بيتيس

2020/02/03 | 14:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة بات الجهاز الفني لفريق برشلونة في أزمة حقيقة قبل مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.ويلتقي فريق برشلونة مع ريال بيتيس يوم الأحد المقبل، على استاد “بينيتو فيامارين”ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني.وتأكد بشكل رسمي غياب المدافع الدولي جيرارد بيكيه عن صفوف الفريق الكتالوني أمام ريال بيتيس بسبب تراكم البطاقات الصفراء.ويأتي ذلك بعدما تحصل بيكيه على ورقة صفراء في مباراة البارسا و ليفانتي في ملعب الكامب نو ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لليجا.و تدخل بيكيه بقوة على لاعب الفريق المنافس ما جعل الحكم يشهر ورقة صفراء في وجهه ، ليصل بذلك إلى الإنذار الخامس ما يعني غيابه بشكل تلقائي عن المباراة المقبلة كعقوبة إدارية لتراكم البطاقات الملونة.وحقق برشلونة فوزا مثيرا على ليفانتي بهدفين مقابل هدف، ليواصل الفريق الكتالوني مطاردته لريال مدريد صاحب الصدارة.انتهى

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