المالية: نحرص على أن يستلم موظفو الدولة رواتبهم بالموعد المقرر وقمنا بتمويل جميع المؤسسات الحكومية

2020/02/03 | 14:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اكدت وزارة المالية أن رواتب جميع موظفي الدولة مؤمنة بشكل كامل ولا يوجد تأخير في توزيعها.وزير المالية فؤاد حسين وذكر بيان للوزارة “وردت إلى الوزارة بعض الشكاوي حول تأخير دفع رواتب الموظفين وخصوصا رواتب وزارتي التربية والصحة ومحافظة … Readmore

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