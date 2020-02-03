كردستان و”رؤية 2030″: توفير الخدمات العامة وضمان الحريات والديمقراطية والتعايش السلمي وتطوير المال والأعمال

2020/02/03 | 14:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وقّع برنامج الامم المتحدة الانمائي مذكرة تفاهم مع وزارة التخطيط في حكومة اقليم كردستان، من اجل تقديم دعم ستراتيجي وتقني لتطوير رؤية 2030.وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي احمد، حسب بيان لمكتب الامم … Readmore

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