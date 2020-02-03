مطالبات شعبية بالكشف عن مصير كاتب اختفى في بغداد

2020/02/03 | 14:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالب نخب ومثقفون في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، بالكشف عن مصير الباحث والكاتب ومالك مطبعة ميزوبوتاميا في شارع المتنبي، مازن لطيف، الذي فقد الاتصال به يوم الجمعة الماضية.وتوجهت المطالبات إلى الأجهزة الأمنية والاستخبارية بالبحث والكشف عن مصير مازن ومعرفة أسباب اختفاءه.

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