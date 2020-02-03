ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب إلى 6 جنود

2020/02/03 | 14:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب السورية إلى ستة جنود.

وكانت الوزارة أعلنت صباح اليوم، مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، بقصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان "استشهد أربعة من إخوة السلاح وجرح تسعة أحدهم إصابته خطيرة، بقصف مدفعي كثيف لقوات النظام السوري على محيط منطقة سراقب التي تسيطر عليها المعارضة السورية"، موضحة أن الجيش التركي قام بالرد و"دمر عددا من الأهداف".

وكانت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أفادت بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وقادة في الجيش التركي يتوجهون إلى الحدود مع سوريا، بعد مقتل جنود أتراك في إدلب.

إلى ذلك، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده لن تترك هجمات الجيش السوري على القوات التركية في إدلب دون رد.

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