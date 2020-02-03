الرئاسة الروسية: أردوغان وبوتين لم يبحثا بعد احداث ادلب

2020/02/03 | 14:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، عدم إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بعد أحداث إدلب السورية.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف للصحفيين، إن الرئيسين الروسي والتركي لم يجريا محادثة هاتفية بعد الحادث في إدلب، لكن إذا تتطلب الأمر سيتوصل القادة إلى اتفاق، مشيرا إلى قلق الكرملين من استمرار نشاط الجماعات الإرهابية في إدلب.

وأشار إلى أن الجيشين الروسي والتركي على اتصال دائم، ولم يتم إجراء محادثة على أعلى مستوى حتى الآن، ولكن لا شك إذا تتطلب الأمر سيجرى الاتصال.

وأعلن مركز المصالحة الروسي، أن الجيش التركي لم يبلغ روسيا بتحركاته في منطقة إدلب عندما تعرض لنيران القوات الحكومية السورية.

وجاء في بيان مركز المصالحة، اليوم الاثنين: "قامت وحدات الجيش التركي في ليل الثاني من شهر شباط بالتحرك داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب دون إبلاغ الجانب الروسي، ووقعت تحت قصف القوات الحكومية لمواقع الإرهابيين في غرب منطقة سيراكاب".

وأكد المركز أن سلاح الجو التركي لم ينتهك الأجواء السورية ولم يتم تسجيل أية ضربات على القوات السورية.

وقال المركز: "تتم مراقبة المجال الجوي فوق منطقة خفض التصعيد في إدلب باستمرار من قبل القوات الجوية الفضائية الروسية.



لم ينتهك سلاح الجو التركي حدود الدولة السورية، ولم يتم تسجيل هجمات على مواقع القوات السورية".

وأشار المركز إلى أن الجيشين الروسي والتركي على اتصال دائم وتم تنظيم إجراءات لإجلاء الجرحى إلى تركيا.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الاثنين، مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، بقصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمالي سوريا، وفقا لقناة "إن تي في" التركية".

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