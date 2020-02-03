الشعب العراقي يدوس على الذباب الألكتروني السعودي

2020/02/03 | 14:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ ان اخذت الدول العربية الرجعية وفي مقدمتها السعودية القرار العربي رهينة بقوة عوائد النفط الهائلة التي تتدفق على خزائنها، لمصلحة امريكا والكيان الا...

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