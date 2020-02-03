الرئيس العراقي يؤكد أهمية مساهمة بلجيكا في اعادة الإعمار

2020/02/03 | 14:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح لوزير الخارجية البلجيكي، اليوم الاثنين، على أهمية مساهمة بلجيكا في اعادة إعمار المدن المحررة....

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