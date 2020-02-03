هل يفتح تكليف علاوي بابا لحل الازمة في العراق؟

2020/02/03 | 14:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواصل الحراك الشعبي في العراق بعد تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.وبينما انقسم المتظاهرون بين مؤيد ومعارض، سعى أنصار التيار الصدري لفتح جسر ا...

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