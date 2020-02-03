شرطة الانبار تعلن انجاز 23 بوابة امنية نموذجية بدلا عن الحواجز الكونكريتية

2020/02/03 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الاثنين، بأنجاز اكثر من 23 بوابة امنية نموذجية عند مداخل المدن والنواحي بدلا من الحواجز الكونكريتية .وقال المصدر، إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القيادات الامنية المشرفة على الملف الامنية انجزت اعمال 23 بوابة امنية نموذجية عند مداخل المدن والنواحي في المحافظة وفق التصميم العمراني […]

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