التضخم في تركيا يرتفع الى مستويات قياسية

2020/02/03 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع إلى 12.15% على أساس سنوي في كانون الثاني الماضي، حسبما ذكر معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين.وفاقت النتيجة نتائج استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، والذي أظهر أنه من المتوقع أن يستقر التضخم عند 11.86% في الشهر الماضي، بعدما كان عند 11.84% في ديسمبر.وزادت أسعار المستهلكين بنسبة […]

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