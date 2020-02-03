اليابان: سنضمن عدم تأثر أولمبياد 2020 بفيروس كورونا

2020/02/03 | 14:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، اليوم الاثنين، ان حكومة بلاده ستبقى على اتصال وثيق مع كل الأطراف المعنية لضمان عدم تأثير انتشار فيروس كورونا على تنظيم أولمبياد 2020.

من جهتها، قالت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية، سيكو هاشيموتو، إن منظمي الدورة الصيفية المقبلة "طوكيو 2020" لا يفكرون في إلغائها.

وتستضيف العاصمة اليابانية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ما بين 24 تموز والتاسع من آب المقبلين.

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