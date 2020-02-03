الرئيس صالح يلتقي غوفن ويؤكد: أهمية مساهمة بلجيكا في اعادة إعمار المدن المحررة

2020/02/03 | 14:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال استقباله وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفن، حرص العراق على اقامة علاقات متميزة ومتطورة مع مختلف دول العالم.وذكر بيان رئاسي أن صالح، استقبل اليوم الاثنين في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية البلجيكي فيليب … Readmore

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