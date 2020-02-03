2020/02/03 | 14:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي آل سيد عكلة الموسوي قبل كل شيء نقدم نصيحة مجانية للسيد محمد توفيق علاوي فنقول له ما دامت يديك لاتزال لم تتلطخ بدماء الشهداء العراقيين فتكون بذلك مطلوبا للشعب...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيحة لله للسيد محمد توفيق علاوي و كلام مع مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيحة لله للسيد محمد توفيق علاوي و كلام مع مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).