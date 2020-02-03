2020/02/03 | 14:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيادي: الكتل الشيعية الموافقة على ترشيح علاوي لا تمثل الشارع الشيعي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصيادي: الكتل الشيعية الموافقة على ترشيح علاوي لا تمثل الشارع الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).