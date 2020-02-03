2020/02/03 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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الاقتصاد نيوز ـ بغداد
ارتفعة مؤشر البورصة في الجلسة الثانية لهذا الاسبوع، الاثنين، بنسبة 0.40%.
شهدت الجلسة تداول 358,9 مليون سهم بقيمة 798,4 مليون دينار.
اربعة أسهم رفعت المؤشر تقدمها أسهم مصرف بغداد بـ3.57% وأسهم مصرف المنصور بـ1.54%.
فيما أنخفضت عشرة أسهم تقدمها أسهم المصرف الاسلامي بـ4.65% والكيمياوية والبلاستيكية بـ4.26%.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 0.40%) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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