ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 0.40%

2020/02/03 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفعة مؤشر البورصة في الجلسة الثانية لهذا الاسبوع، الاثنين، بنسبة 0.40%.

شهدت الجلسة تداول 358,9 مليون سهم بقيمة 798,4 مليون دينار.

اربعة أسهم رفعت المؤشر تقدمها أسهم مصرف بغداد بـ3.57% وأسهم مصرف المنصور بـ1.54%.

فيما أنخفضت عشرة أسهم تقدمها أسهم المصرف الاسلامي بـ4.65% والكيمياوية والبلاستيكية بـ4.26%.

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