الرئيس صالح يتلقى اتصالاً هاتفيا من أردوغان ويؤكد له على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه وسيادته

2020/02/03 | 15:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، بحثا خلاله التطورات السياسية والأمنية على الساحتين العربية والاقليمية.الرئيسان صالح وأردوغان في لقاء سابق وقدّم رئيس الجمهورية ، خلال المكالمة، بحسب بيان رئاسي “تعازيه … Readmore

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