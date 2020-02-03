بدء إجراءات دولية للتدقيق على سلامة الطيران في العراق

2020/02/03 | 15:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شرعت منظمة الطيران المدني الدولي ICAO باجراءات المرحلة الأولى لبرنامج التدقيق على السلامة USOAP في العراق بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي.وأكد مدير عام السلطة علي خليل إبراهيم في بيان أن “البرنامج يتضمن سبعة عناصر أساسية في إجراءات … Readmore

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