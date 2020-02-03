في 12 ساعة .. الاستخبارات العسكرية تُعيد نصف مليار دينار مسروقة

2020/02/03 | 15:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، إعادة نصف مليار دينار مسروقة من أحد ضباط الرواتب في أحدى الوحدات.

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