مجلس الأمناء يوجه دوائر شبكة الإعلام بتسليط الضوء على مهام مجلس الخدمة

2020/02/03 | 15:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ،اليوم الاثنين، مديريات الشبكة بتسليط الضوء على المهام الموكلة لمجلس الخدمة الاتحادي ،مؤكداً ضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها ولتقديم خدمات أفضل للمواطن.

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