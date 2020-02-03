شركة ’’طيران الخليج’’ تستأنف رحلاتها إلى أربيل

2020/02/03 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت شركة طيران الخليج (شركة الطيران الوطنية البحرينية)، الاثنين (03 شباط 2020)، استئناف رحلاتها...





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