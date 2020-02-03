الخالدي: علاوي يعمل على تشكيل حكومة بـ ’’وجوه جديدة’’ ولن يسمح بفرض المرشحين عليه

2020/02/03 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب محمد الخالدي، الإثنين (03 شباط 2020) عن الطريقة التي سيختار بها رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي، كابينته الوزارية.

وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي، يعمل على اختيار أعضاء الكابينة الوزارية بنفسه، دون أي تدخل من أي جهة سياسية، وهو يرفض أي تدخل في هذا الملف من أي جهة أو شخصية كانت".

وبين، أن "أعضاء الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة، سيكونون مستقلين ومن ذوي الاختصاص، وليس من الشخصيات المجربة سابقاً، بل كلهم من الوجوه الجديدة المستقلة، وهذا ما يعمل عليه علاوي حالياً".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

وفي هذا الصدد، توقع عضو كتلة سائرون النيابية النائب جواد الموسوي، الأحد (02 شباط، 2020)، احتفاظ من 2 -3 وزراء بحقائبهم الوزارية في حكومة محمد توفيق علاوي.

وقال الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "من 2-3 وزراء سيحتفظون بحقائبهم الوزارية في الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء محمد علاوي لانهم اثبتوا قدرة وكفاءة في مضمار العمل وحققوا انجازات ".

وكشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الأحد (02 شباط 2020)، عن عدد الوزارات التي ستكون في حكومة محمد توفيق علاوي، والتي كُلف برئاستها يوم أمس.

وقال البخاتي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المؤشرات تقول وتؤكد ان حكومة علاوي، ستكون بنفس الوزارات الحالية، دون اي تقليص فيها، وتكون حكومة طبيعية لها كامل الصلاحيات، حالها كحال الحكومة المستقيلة".

وبين، ان "مهمة حكومة محمد توفيق علاوي، ستكون معالجة الملفات المهمة، على رأسها اقرار موازنة 2020، والانتخابات المبكرة وفرض القانون، وانصاف شهداء وجرحى التظاهرات".

وأشار البخاتي إلى أن "القوى السياسية تنتظر ما يتمكن من تطبيقه رئيس الوزراء المكلف على أرض الواقع، وما سوف يتضمنه برنامجه الحكومي".

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت شركة طيران الخليج (شركة الطيران الوطنية البحرينية)، الاثنين (03 شباط 2020)، استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار اربيل بعد انقطاع دام 7 سنوات.

وقالت مديرة مطار أربيل الدولي، تلار فائق، في تصريح صحفي، إن "مطار أربيل است

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف "سائرون"، رياض المسعودي، الإثنين (03 شباط 2020) إن تحالفه غير متمسك بمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء.

وذكر المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سائرون والتيار الصدري داعمون للحكومة منذ 200

بغداد اليوم- اربيل

وصل وزير الخارجية البلجيكي، فيليب غوفن، الاثنين (03 شباط 2020)، إلى اربيل ، بعد زيارته بغداد صباح اليوم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن غوفن وصل اربيل بعد زيارته بغداد، والتي التقى فيها وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، ور

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخالدي: علاوي يعمل على تشكيل حكومة بـ ’’وجوه جديدة’’ ولن يسمح بفرض المرشحين عليه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخالدي: علاوي يعمل على تشكيل حكومة بـ ’’وجوه جديدة’’ ولن يسمح بفرض المرشحين عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).