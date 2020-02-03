2020/02/03 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفادت مديرية صحة النجف، الاثنين (03 شباط 2020)، باصابة متظاهرين اثنين باطلاق الرصاص الحي خلال الصد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة النجف تعلن وقوع مصابين اثنين بطلق ناري خلال مصادمات المتظاهرين و ’’القبعات الزرقاء’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- النجف
أفادت مديرية صحة النجف، الاثنين (03 شباط 2020)، باصابة متظاهرين اثنين باطلاق الرصاص الحي خلال الصد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة النجف تعلن وقوع مصابين اثنين بطلق ناري خلال مصادمات المتظاهرين و ’’القبعات الزرقاء’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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