2020/02/03 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول جرحى ومصابين الى مدينة الصدر الطبية جراء اطلاق النار والتراشق بالحجارة بين المحتجين الغاضبين وجماعة القبعات الزرق بالنجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 15:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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