تحالف الفتح: سندعم علاوي لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد

2020/02/03 | 15:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد تحالف الفتح، دعمه لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، مبيناً أن اختيار علاوي جاء بتوافق أغلب القوى السياسية.وقال النائب عن التحالف حامد الموسوي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، اليوم الاثنين، إنه “تم طرح الكثير من الأسماء لمنصب رئيس الوزراء وحظي علاوي بمقبولية […]

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