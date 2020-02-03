الرزاز يتصل بعلاوي مهنئاً بالتكليف ويؤكد له عم المملكة الأردنية الهاشمية لاستقرار العراق والحفاظ على امنه وسيادته

2020/02/03 | 15:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز.وقدم الرزاز التهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح، وجدد دعم المملكة الأردنية الهاشمية لاستقرار العراق … Readmore

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