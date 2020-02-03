أوبراين: الصين لم تقبل حتى الآن العروض الأميركية للمساعدة في مكافحة كورونا

2020/02/03 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

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قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، إن الصين لم تقبل حتى الآن العرض الأميركي للمساعدة في احتواء فيروس كورونا.

وأكد أوبراين في تصريح أن الصين أكثر شفافية فيما يتعلق بكورونا مقارنة بأزمات سابقة، مشيرا الى أن الصينيين لم يردوا على العروض التي قدمتها المراكز الأميركية المختصة بمكافحة الامراض الانتقالية والوقاية منها.

وأضاف أن هذا المرض اصبح مصدر قلق عالمي ويجب التعاون بشكل جدي من أجل احتواءه ومنع انتشاره بشكل أكبر في العالم.

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