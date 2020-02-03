حقوق الإنسان: الحكومة العراقية لم تقم بأي اجراء تجاه العراقيين المتواجدين في ووهان

2020/02/03 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، إن الحكومة العراقية لم تقم بأي اجراء تجاه العراقيين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية التي ينتشر فيها فيروس كورونا المميت.

وذكر البياتي في بيان أن ستة وستين مواطناً عراقياً بينهم أطفال ونساء في مدينة ووهان الصينية يستغيثون بالحكومة العراقية منذ أسبوعين لإجلائهم من المدينة الموبوءة كما فعلت كل الدول احتراماً لمواطنيها وحرصاً منها على سلامتهم، ولا يوجد أي تحرك حقيقي حتى الآن.

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