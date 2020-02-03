التحالف الدولي يعلن استمرار عمله ضد تنظيم داعش ويحذر من عودته الى العراق وسوريا

2020/02/03 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدراء التحالف الدولي استمرار عمل التحالف ضد تهديد تنظيم داعش الارهابي في جميع أنحاء العالم بناء على طلب أو موافقة مسبقة من البلد أو الدولة التي يوجد فيها فرع أو شبكة للتنظيم الإرهابي.

وحذر قادة التحالف في بيان من عودة ظهور التنظيم في العراق وسوريا بسبب عمل داعش الإرهابي على تكييف اساليبه مجددا تبعاً لتغير الحالة محاولا استغلال حالات انعدام الاستقرار الإقليمي كفرصة لشن هجمات وإعادة الظهور من جديد، الامر الذي يستوجب احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني وحماية المدنيين وحقوق الانسان وقرارات مجلس الامن ذات العلاقة تحت أي ظرف كان.

وأضاف البيان أن قادة التحالف جددوا عزمهم على مواصلة القتال في العراق وسوريا ضد داعش وتهيئة الظروف لتحقيق نصر دائم ضد الجماعة الإرهابية من خلال جهد دائم ومتعدد الجوانب وتعزيز التعاون في جميع محاور الجهود من أجل ضمان عدم تمكن داعش والمنتسبين له من إعادة تشكيل أي جيب إقليمي أو تهديد دولي.

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